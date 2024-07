Bereits 645.000 Kilometer geradelt: Kärnten tritt in die Pedale

Auch heuer radeln wieder zahlreiche Menschen bei der vom Bundesministerium für Klimaschutz und allen neun Bundesländern unterstützten Kampagne „Österreich radelt“ mit: Insgesamt über 38.000 Teilnehmer sind seit dem Start Ende März knapp 17 Millionen Kilometer geradelt (Stand 5. Juli 2024). Motivation und Unterstützung kommt dabei auch von Betrieben, Gemeinden, Vereinen und Bildungseinrichtungen, die gemeinsam in die Pedale treten.

Die stärksten Pedalritter im Westen Österreichs

Die österreichischen Bundesländer stehen im Rahmen der Kampagne in freundlichem Wettbewerb. Der bisherige Zwischenstand sieht wie folgt aus:

Bundesland Kilometer bisher (gerundet) Teilnehmer:innen (TN) bisher TN pro 10.000 Einwohner:innen (gerundet) Vorarlberg 4.537.000 9.419 230 Tirol 2.982.000 6.516 84 Oberösterreich 2.582.000 5.278 34 Niederösterreich 2.328.000 5.212 30 Salzburg 1.796.000 4.047 71 Wien 990.000 2.684 13 Burgenland 937.000 2.678 89 Kärnten 645.000 1.608 28 Steiermark 386.000 988 8

Bis 12. September gibt’s „Sommerradeln“

Noch ist aber nichts entschieden. Der Sommer eignet sich perfekt dafür, öfter das Rad zu nehmen und noch einige Kilometer aufzuholen. Dabei hilft auch das „Sommerradeln“: Bis 12. September radeln die Teilnehmer dafür an mehrere der knapp 800 Sommerradeln-Orte in ganz Österreich und sammeln diese in der neuen „Österreich radelt“-App. Die fleißigsten Radler, die mindestens drei der Orte besucht haben, haben die Chance auf Preise wie Trekking-Räder, E- und Mountainbikes oder Gutscheine für Hotels in Österreich. Die Bundesländer stellen auch eigene Preise für „ihre“ Radler zur Verfügung.

100 Orte zum Einsammeln in Kärnten

Von den 1.608 Kärntner Teilnehmern wurde seit dem Start im März 2024 bereits 645.000 Kilometer zurückgelegt. In Kärnten gibt es heuer über 100 Orte zum Einsammeln – das sind 20 mehr als letztes Jahr. Viele der Orte befinden sich entlang von Radwegen, z. B. entlang des Gailtalradwegs, des Drauradwegs, rund um den Millstätter See und den Wörthersee. Das Sammeln der Sommeradeln-Orte lässt sich auch mit zahlreichen Ausflügen verbinden, z. B. zum Stift Millstatt, zum Pirkdorfer See in Feistritz ob Bleiburg, zum Schloss Porcia in Spittal an der Drau, zum Domplatz Maria Saal, zur Draufähre Weißenstein (Drauradweg) und dem Forstsee in Pörtschach.