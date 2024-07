Kinderzuschuss neu: Diese Haushalte erhalten bald 60 Euro im Monat

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 07:44 / ©Fotomontage Canva

Die kalte Progression wurde 2023 abgeschafft. Nun werden die Einnahmen daraus an die Bevölkerung rückverteilt. Zwei Drittel werden dazu verwendet, jedes Jahr die Steuerstufen automatisch an die Teuerung anzupassen. Vergangenen Donnerstag hat die Regierung präsentiert, wie sie die verbleibenden Einnahmen, das variable Drittel, aufteilen wird. Neben Maßnahmen wie der Erhöhung des Kilometergelds gibt es auch eine erfreuliche Nachricht für alle Eltern, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind: Der bislang auf Ende 2024 befristete Zuschuss von 60 Euro im Monat für einkommensschwache Haushalte wurde dauerhaft ins Steuerrecht übernommen und neu geregelt.

Bin ich anspruchsberechtigt?

Anspruch auf den Zuschuss von 60 Euro im Monat haben einkommensschwache Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 24.500 Euro (brutto monatlich ca. 1.750 Euro). Hauptsächlich werden Alleinverdiener und Alleinerzieher von dem Bonus profitieren. Um die 60 Euro zu erhalten, muss kein Antrag gestellt werden, der Betrag wird pro Kind ausbezahlt. Der neu geregelte Kinderzuschuss tritt Anfang 2025 in Kraft.