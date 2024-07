Feiern für den guten Zweck: Sommerfest der Krebshilfe Kärnten

Am Neuen Platz in Klagenfurt findet das Sommerfest der Krebshilfe Kärnten statt.

Am Neuen Platz in Klagenfurt findet das Sommerfest der Krebshilfe Kärnten statt.

30 Jahre Krebshilfe Kärnten – ein guter Grund, um ein Sommerfest zu veranstalten. Am 12. Juli ist es so weit. Ab 14 Uhr geht es am Neuen Platz in Klagenfurt rund. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm: von Live-Musik und Abendprogramm mit den Bands SINN & Groovy Impact über Kinderbasteln und -schminken, einer Schnitzeljagd mit Goodie-Bag bis hin zu einem kostenlosem Muttermalscreening. Auch eine große Tombola, deren Erlös der Krebshilfe Kärnten zugute kommt, und Infostände zu diversen Gesundheitsthemen werden vor Ort sein. Der Eintritt ist frei.

©SINN Die Band SINN wird beim Sommerfest der Krebshilfe Kärnten auftreten.

Kärntner Landeswappen für Krebshilfe

Dank der Unterstützung vieler Kärntner Unternehmen wird dieses besondere Fest möglich. „Wir freuen uns, diesen besonderen Anlass in diesen Rahmen gemeinsam mit allen Kärntnern, die dabei sein möchten, zu feiern. Besonders geehrt fühlen wir uns, dass uns im Zuge der Veranstaltung das Kärntner Landeswappen überreicht wird“, zeigt sich der Präsident der Krebshilfe Kärnten, Hans Jörg Neumann, gerührt.