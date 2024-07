TU Graz stärkt Forschung mit neuer Professur für Großmotoren

Innovation in Graz

Unter der Leitung von Nicole Wermuth, einer ausgewiesenen Expertin auf dem Gebiet der Motorenentwicklung, soll die Effizienz von Großmotoren verbessert und deren Emissionen drastisch reduziert werden.

Partnerschaft für die Zukunft

Die Professur wird für die ersten dreieinhalb Jahre durch eine Kooperation mit dem COMET-K1-Forschungszentrum Large Engines Competence Center (LEC) und führenden Unternehmen der Branche finanziert, darunter INNIO Jenbacher, AVL List, Bosch, Miba Gleitlager Austria, KS Engineers und Geislinger. Dieser Schritt soll einen reibungslosen Übergang von Andreas Wimmer zu Nicole Wermuth ermöglichen.

Einsatz neuer Kraftstoffe

Die Forschung konzentriert sich auf die Anwendung klimaneutraler Kraftstoffe wie Methanol, Ammoniak und Wasserstoff, die als Schlüssel zur Zukunft der Großmotoren gelten. „Hier gibt es aber noch viel Forschungsbedarf, denn die Prozesse bei der Verbrennung dieser neuen Kraftstoffe sind im Detail noch nicht vollständig verstanden“ so Wermuth.

Zukunftsausblick

Die Zusammenarbeit mit dem LEC wird eine zentrale Rolle spielen, um Innovationen voranzutreiben und Grundlagenforschung in diesem entscheidenden Bereich zu fördern. TU Graz-Rektor Horst Bischof lobt die Initiative der Unternehmenspartner und betont die Bedeutung dieser Kooperation für die Weiterentwicklung nachhaltiger Technologien. „Mit Nicole Wermuth konnten wir die Professur optimal besetzen. Die TU Graz baut damit ihre Kompetenz im Bereich nachhaltiger Energiesysteme weiter aus. Klimaschutz und Großmotoren sind kein Widerspruch, im Gegenteil: In vielen Bereichen – wie insbesondere zum Ausgleich der schwankenden Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen – werden sie zum Erreichen der Klimaneutralität unverzichtbar sein“, so Bischof.