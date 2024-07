Hier kannst du dich von Marco Ventre am Villacher Kirchtag bedienen lassen

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 09:19 / ©pichlerfotografie

Am heurigen Villacher Kirchtag findet beim Stand „Starkstrombar“ der Firma

„ETK – Elektro Tischner & Klein“ an der Draulände bereits der sechste Charity-Ausschank statt. An diesem Tag wird die Firma von Prominenten unterstützt, um durch den Verkauf von Getränken Einnahmen für den guten Zweck zu lukrieren. Initiatoren der Charity-Aktion sind der EC Kellerberg und der Beeftisch Villach.

©Gerhard Kampitsch Auch im Vorjahr konnten in der Starkstrombar viele Einnahmen für den guten Zweck lukriert werden.

Wer wird mit dem Erlös unterstützt?

Auch im heurigen Jahr wird für verschiedene unterstützenswerte Projekte gesammelt:

Ferienbetreuung in der SeF (Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf). Die Unterstützung wird für die Sommerbetreuung jener Kinder, deren Eltern keine ausreichenden finanziellen Möglichkeiten haben, verwendet. Noch dazu wird den Kindern ermöglicht, an Ausflügen, Eintritten und Busfahrten teilzunehmen und die entsprechende Verpflegung wird übernommen. Tagesstätte „DIE VIER JAHRESZEITEN“: Bei Treffen der Organisatoren mit Eltern von beeinträchtigten Kindern wurde immer wieder das Problem einer nachschulischen Tagesbetreuung von schwerst- und mehrfachbeeinträchtigten Jugendlichen und Erwachsenen zur Diskussion gestellt. Aufgrund der mangelnden Tagesbetreuungsplätze bleibt vielen Eltern nur die Möglichkeit, ihren Sohn oder ihre Tochter in einer oft weit entfernten, kostenintensiven Institution unterzubringen. Diese Tatsache

war ausschlaggebend für dieses privat initiierte Projekt. Mylah: Die kleine Mylah ist 18 Monate alt und leidet unter einem seltenen Gendefekt, genannt LCA10. Dieser Gendefekt wird ohne Therapie dazu führen, dass sie in wenigen Jahren völlig erblindet. Ihre Mama reist mit ihr immer wieder nach London, denn nur dort gibt es die teure Behandlung für die kleine Kämpferin. Emely: Emely ist 4 Jahre alt und kam mit dem kaum erforschten Sturge-Weber-Syndrom zur Welt. Dabei handelt es sich um eine schwere und vielseitige Gehirnerkrankung, welche grauen Star und schwere Epilepsie mit sich bringt. Die kleine Kämpferin besucht den AVS-Förderkindergarten und bekommt wöchentlich viele Therapien wie Ergo, Physio, Logo und Musik, welche ihr bei ihrer Entwicklung weiterhelfen sollen.