Drogenrazzia in Villach: 40-Jähriger verhaftet

Beamte des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Villach, Fachbereich „Suchtmittel“, führten über einen längeren Zeitraum gegen einen 40-jährigen Mann aus Villach Ermittlungen durch. Im Zuge einer am 9. Juli 2024 gerichtlich bewilligten Hausdurchsuchung beim Villacher konnten die Beamten nun eine größere Menge an Suchtmitteln (ua. ca. 100 g MDMA, 46 g XTC-Tabletten, diverse suchtgifthaltige Medikamente), Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro, diversen Goldschmuck und sieben Mobiltelefone mit mehreren SIM-Karten sicherstellen.

Mindestens 600 Gramm Kokain weitergegeben

Die Beamten – unter anderem waren Beamte der EKO Cobra in den Einsatz eingebunden – bekamen bei ihrem Eintreffen mit, wie der Villacher zwei Päckchen von seinem Balkon warf. Diese waren mit verschiedenen Suchtmitteln gefüllt. Der Villacher wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Ihm konnte das Überlassen von zumindest 600 Gramm Kokain an mehrere Personen nachgewiesen werden. Der 40-jährige wurde über Anweisung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.