Reanimation erfolglos: Badegäste zogen Mann (53) aus dem Wasser

In Vorarlberg kam es zu einem Todesfall bei einem See.

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 09:43 / ©Montage: ÖRK/ Pexels

Gegenüber der Polizei berichteten Badegäste, dass sich der 53-jährige Deutsche am Dienstagabend, dem 9. Juli, alleine bei den Baggerlöchern in Rankweil, Feldkirch, Vorarlberg, befand. Er dürfte auf den Knien im Wasser gewesen sein. Plötzlich veränderte sich aber das Verhalten des Mannes. Die Badegäste reagierten schnell, begaben sich unverzüglich zum 53-Jährigen ins Wasser und zogen ihn an Land.

Reanimation erfolglos

„Vor Ort befindliche Ersthelfer begannen unverzüglich mit Maßnahmen der Wiederbelebung. Folglich wurde die Reanimation durch den Notarzt ohne Erfolg beendet“, berichtet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine Obduktion wurde angeordnet.