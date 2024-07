Gewitter-Prognose für Österreich: Hier wird es heute krachen

Am heutigen Mittwoch, dem 10. Juli, dürften die Temperaturen mancherorts ihren Höhepunkt erreichen – bis zu 36 Grad sind nämlich angesagt. Der Hitzetag sorgt aber auch für Gewitter. Von der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es: „In weiten Teilen des Landes bilden sich ab Mittwoch und voraussichtlich bis Freitag in der feucht-warmen Luft heftige Gewitter mit Unwetterpotential.“ Zum Nachmittag hin soll es bereits krachen.

Starkregen, Windböen und Hagel

„Für das Ennstal sowie Teile des Pongaus und Oberösterreich wird ab den Nachmittagsstunden mit kräftigen Gewittern gerechnet, die in Richtung Norden bzw. Nordosten ziehen“, sagt der Wetterdienst Skywarn Austria voraus. Es besteht die Gefahr von Starkregen, lokalen Überflutungen, Windböen und Hagel bis zu 4 cm. Die Bildung einzelner Superzellen, „die Hagel bis zu 6 cm bringen könnten“, sei nicht ausgeschlossen. In diesem Gebieten könnten am Abend wieder Schauer und Gewitter aus Westen beziehungsweise Südwesten aufziehen. Skywarn Austria hat für diese Gebiete Warnstufe rot ausgegeben.

Am Nachmittag kräftige Gewitter in Niederösterreich

Geringer fällt die Wahrscheinlichkeit in den umliegenden Gebieten (orange Warnstufe) aus. „Am Nachmittag sind vereinzelt kräftige Gewitter im Wienerwald bis ins Weinviertel möglich. In der zweiten Nachthälfte können dann Schauer und Gewitter bis in den Osten und Nordosten ziehen, begleitet von Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Im Westen sind ab den Nachmittagsstunden erste Schauer und Gewitter zu erwarten, die ebenfalls Starkregen und Hagel bis zu 3 cm bringen können“, heißt es von Skywarn Austria. Hier könnten die Gewitter bis zum Abend beziehungsweise in die Nacht anhalten, ehe sie dann Richtung Osten bzw. Nordosten weiterziehen.

Hast du schon einmal ein schweres Unwetter erlebt? Ja. Noch nie. Schon oft. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch in Kärnten und in der Steiermark

Mit einzelnen Wärmegewittern ist auch in Kärnten und der Steiermark zu rechnen, vor allem der Bereich von Wolfsberg über Voitsberg bis in Murtal ist betroffen. Im Westen Österreichs sind Regenschauer und vereinzelt Gewitter zu erwarten.