Gesucht: Ruf die Polizei, wenn du diesen Mann siehst

Der Mann steht im Verdacht, am 17. Mai 2024, im Zeitraum von 9.40 Uhr bis 10.15 Uhr, in ein Wohnhaus in Tulln an der Donau, gleichnamiger Bezirk, und am 20. Juni 2024, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 15.45 Uhr, in ein Wohnhaus in Bad Vöslau, Bezirk Baden, eingebrochen zu haben. Es wurde eine Terrassentür beziehungsweise ein Fenster eingeschlagen und die Wohnräume durchsucht. Die Schadenssumme sowie die Identität des Verdächtigen sind noch nicht bekannt. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und ein Paar Schuhe.

©LPD NÖ ©LPD NÖ