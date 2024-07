Hitzewelle überrollt die Steiermark: „Bitte schauen wir auf einander“

Die Steiermark wird von einer intensiven Hitzewelle heimgesucht, die besonders vulnerable Personengruppen wie Obdachlose stark belastet. Die GeoSphere Austria hat die Warnstufe für die südliche und östliche Steiermark aktiviert, da die hohen Temperaturen eine außergewöhnliche gesundheitliche Gefahr darstellen. Am heutigen Mittwoch klettern die Temperaturen auf bis zu 34 Grad.

„Den Blick auch nach außen zu richten und auf andere zu achten“

Nicola Baloch, stellvertretende Koordinatorin der VinziWerke, appelliert dringend an die Bevölkerung, besonders auf Obdachlose zu achten: „Wir alle leiden unter der Hitze. Ich halte dennoch alle Menschen dazu an, den Blick auch nach außen zu richten und auf andere zu achten, die unserer Hilfe bedürfen. Wenn Sie jemanden sehen, der im Freien liegt und offensichtlich unter der Hitze leidet, dann sprechen Sie die Person an oder wenden Sie sich an uns. Bitte schauen wir auf einander.“

VinziWerke bieten Schutz vor extremer Hitze in der Steiermark

Besonders während extremer Wetterbedingungen bleiben obdachlose Menschen oft im Freien, ohne Schutz vor den Elementen. Dies birgt ernsthafte Gesundheitsrisiken wie Dehydrierung, Hitzschlag und in extremen Fällen Lebensgefahr. Die VinziWerke setzen sich dafür ein, ihre Schutzeinrichtungen wie das VinziDorf und die Notschlafstellen wie das VinziNest und VinziSchutz für die Betroffenen zugänglich zu machen.

Mineralflaschen an Bewohner verteilt

„In unseren Einrichtungen unternehmen wir alles, um unsere Bewohner bestmöglich vor der Hitze zu schützen“, erklärt Baloch weiter. „Zusätzlich zu den Schutzeinrichtungen verteilen wir täglich Mineralwasserflaschen an unsere Bewohner, die außerhalb der Öffnungszeiten im Freien sind. Diese Unterstützung war bisher durch Spenden möglich, jedoch sind wir aktuell auf der Suche nach weiteren Sponsoren.“