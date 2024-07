Nach Instandsetzung: „Lauftext“-Mahnmal in Graz erstrahlt in neuem Glanz

Catrin Bolt, geboren 1979 in Friesach, lebt und arbeitet in Breitenstein und Wien. Sie studierte bei Peter Kogler an der Akademie der bildenden Künste in Wien und hat eigenständige Formen zeitgenössischer Erinnerungskultur entwickelt. Ihre Arbeit umfasst Fotos, Skulpturen und Installationen, die die Vielschichtigkeit von Räumen und Orten erfahrbar machen. Bolt wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Otto Mauer-Preis und dem Theodor Körner Preis. „Mithilfe von Fotos, Skulpturen und Installationen – über minimale Eingriffe und unorthodoxe Darstellungen – werden diese in ihrer Vielschichtigkeit erfahrbar“, erläutert Bolt ihre Arbeitsweise.