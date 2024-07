Greifvogel „Schurli“ gerettet: Tierischer Einsatz für die Wiener Polizei

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 12:52 / ©LPD Wien

Ein junger Sperber, eine Greifvogel-Art, wurde am heutigen Mittwoch, dem 10. Juli, auf einem Parkplatz, in Wien-Floridsdorf, 21. Bezirk, aufgefunden. Die Geschichte hatte aber ein Happy End. Polizisten haben das Tier gerettet. „Bernhard und Nina vom Streifenkraftwagen Ulrich/2 nahmen sich des Federviehs an und brachten ‚Schurli‘ kurzerhand ins TierQuarTier Wien Süßenbrunn, wo er nun liebevoll aufgepäppelt wird“, berichtet die Polizei Wien.