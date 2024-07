In Lebensgefahr: Lenker (61) wollte Klein-LKW stoppen

Ein 61-jähriger Mann fuhr am Dienstagnachmittag, dem 9. Juli, gegen 14 Uhr, mit einem Klein-LKW auf die Lagerwiese im Bereich Am Wolfersberg, in Wien-Penzing, 14. Bezirk. Dort wollte er Arbeiten am Spielplatz durchführen. „Nachdem der 61-Jährige aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Ein Zeuge beobachtete, wie der 61-Jährige versuchte, den bergab rollenden Klein-LKW zu stoppen“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei kam der Mann jedoch zu Sturz und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Er erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen. Der 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.

Das Verkehrsunfallkommando führte die Amtshandlung vor Ort.