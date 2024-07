Nachhaltig & innovativ: Zwei KÃ¤rntner Projekte im Rennen um MobilitÃ¤tspreis

Um nachhaltige Mobilität zu fördern, wird vom VCÖ jährlich ein Mobilitätspreis für innovative Projekte vergeben. Heuer wurden zwei Projekte aus Kärnten von der Fachjury so gut bewertet, dass sie für das Voting beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich nominiert sind: Das Projekt Share4u der Landeshauptstadt Klagenfurt und das Projekt GIP4radrouting.at der Kärntner Landesregierung für einheitliche Routingdaten sowohl für den Alltagsradverkehr als auch für touristische Radtouren.

„Mobilität nachhaltig verbessern!“

383 Projekte und Konzepte wurden heuer beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich eingereicht, der unter dem Motto „Mobilität nachhaltig verbessern!“ steht. In 13 Kategorien hat jeweils eine Fachjury die Projekte bewertet, die jeweils fünf am besten bewerteten Projekte sind für das Voting nominiert.

„Share4u“: Stationsbasiertes E-Carsharing-System

In der Kategorie „Sharing“ ist das Projekt „Share4u“ der Landeshauptstadt Klagenfurt. An 25 Standorten in Klagenfurt entsteht ein stationsbasiertes E-Carsharing-System mit 30 Fahrzeugen, die den öffentlichen Verkehr ergänzen. Derzeit stehen an zwölf Standorten 20 Elektroautos zur Verfügung. „Carsharing ersetzt private Pkw und ergänzt den öffentlichen Verkehr. Carsharing ist effizient, reduziert den Platz- und Ressourcenverbrauch und spart den Haushalten Geld, wenn sie beispielsweise deshalb kein Zweitauto oder überhaupt kein eigenes Auto benötigen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest.

„GIP4radrouting.at“: Daten für den Radverkehr

In der Kategorie „Digitalisierung“ ist das Projekt „GIP4radrouting.at“ nominiert. Gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Verkehrsdaten werden sowohl für den Alltagsradverkehr als auch für touristische Radtouren eine einheitliche Datengrundlage geschaffen, die laufend aktualisiert wird. „Radrouting Apps erleichtern es der Bevölkerung auf Strecken, die sie nicht regelmäßig fahren, die beste Radroute zu finden“, weist VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky auf den Nutzen hin.