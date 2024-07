Polizisten auf Fahrrad gestreift: Jetzt wird nach Auto-Lenker gefahndet

Seit der Schwerpunktaktion der Fahrradpolizei am gestrigen Dienstag, dem 9. Juli, fahnden die Beamten nach einem Auto mit ausländischen Kennzeichen. Der bislang unbekannte Lenker hat eine Kindergruppe in der Pfeilgasse, in Wien-Josefstadt, 8. Bezirk, am Überqueren des Schutzweges behindert. Anschließend touchierte er einen Polizisten des uniformierten Fahrraddienstes, als dieser ihn anhalten wollte. Der Beamte kam zu Sturz und wurde dabei leicht verletzt. Eine Sofortfahndung blieb bislang erfolglos. Teile des Kennzeichens sind der Polizei bekannt.