Neu in Klagenfurt: Über foodora kannst du jetzt bei PENNY bestellen

Seit 9. Juli können Kunden in Klagenfurt aus einem breiten PENNY Sortiment an Drogerie-, Haushalts- und Lebensmittelartikeln wählen und dieses innerhalb einer Stunde sich direkt an die Haustür liefern lassen. Das Interesse am Lieferservice für Produkte von PENNY in Wien, der im April gelauncht wurde, übertraf in den ersten Wochen alle Erwartungen. Nach der umfassenden positiven Resonanz und mehreren tausend wöchentlichen Bestellungen wird die Kooperation nun ausgeweitet.

Schneller und stressfreier Einkauf

„Wir ermöglichen unseren Kunden einen einfachen, smarten, stressfreien, aber auch gleichzeitig schnellen Einkauf, der ihre Bedürfnisse abdeckt. So bieten wir nicht nur Komfort und Schnelligkeit, sondern auch die gleichen günstigen Preise wie in den PENNY Filialen vor Ort“, so Kai Pataky, PENNY Geschäftsführer. Auch Herbert Haas, CEO von foodora, ist überzeugt vom neuen Angebot: „Die Ausweitung unseres Lieferservices nach Klagenfurt ist ein weiterer Meilenstein in unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit PENNY. Wir sind uns sicher, dass das neue Angebot in Klagenfurt ebenso gut angenommen wird wie in Wien.“

Über foodora-App: Von Montag bis Samstag

Besonders begehrt bei den Kunden in Wien sind Gebäck und Softdrinks, wobei die „Ich bin Österreich Kaisersemmel“ als klarer Favorit hervorsticht. Die Klagenfurter Kunden können ab sofort von Montag bis Samstag in ausgewählten Filialen ihren Einkauf via weniger Klicks tätigen. Kunden können die Lieferoption von PENNY Produkten einfach über die foodora-App oder die Website nutzen. Der Mindestbestellwert liegt anfangs bei 15 Euro und die Servicepauschale beträgt 0,39 Euro, allerdings werden keine weiteren Liefergebühren verrechnet. Die Preise entsprechen den Kurantpreisen, Aktionen und Rabatte können bei Lieferung nicht berücksichtigt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2024 um 14:54 Uhr aktualisiert