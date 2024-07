Landwirt (56) tötete Schafe des Nachbarn mit Pestizide

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 15:13 / ©pexels.com

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, OÖ, brachte bereits am 21. Mai 2024, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr mit einem an seinem Traktor angebauten Pflanzenschutzgerät (Feldspritze) Pestizide auf seinen Maisfeldern aus. Das tat er, obwohl teilweise böiger Wind (bis 40 km/h) wehte und die Unkrautbekämpfungsmittel dabei durch Windabdrift auf die Schafweide eines ebenfalls 56-jährigen Bauern gelangten, wo dessen Schafherde weidete. Der 56-Jährige ist Inhaber eines Sachkundeausweises für die Spritzmittelausbringung, ignorierte aber bei der Ausbringung die Windverhältnisse und mithin die Bestimmung des Bodenschutzgesetzes, sodass es zur Aufnahme von Pestiziden durch die Schafe kam und bis zum 24. Juni 2024 fünf Mutterschafe verendeten.