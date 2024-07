Optiker zieht in ehemalige Douglas-Filiale in der Grazer Herrengasse

Die Parfümerie Douglas in der Herrengasse 22 schloss im Frühling ihre Pforten – aber nur um in unmittelbarer Nähe im neuen Glanz zu eröffnen. In den einstigen Red-Bull-Räumlichkeiten im Rathaus wurde am 18. April die erste Douglas Luxus-Filiale in Graz eröffnet. Was aber folgt nun in der Herrengasse?

Optiker zieht in einstige Parfümerie

Die Umbauarbeiten für den „Nachfolger“ laufen auch Hochtouren. Es handelt sich jedoch nicht um einen Neuling. Der Optiker „sehen!wutscher“ zieht in die Räumlichkeiten des ehemaligen Douglas-Standorts. Das Geschäft war früher in der Herrengasse 18 angesiedelt. Anfang August soll denn geöffnet werden, die alte Filiale wird geschlossen.

Mehrere Wechsel

In letzter Zeit gab es einige Standortwechsel in der Grazer Innenstadt. Armas übersiedelte in die ehemalige Douglas-Filiale in der Sporgasse, welche ebenfalls im Frühling – aufgrund der Eröffnung der Douglas-Luxus-Filiale – ihre Pforten schloss. Auch der Purpur Store beim Südtiroler Platz zog kürzlich um, und zwar etwas mehr in den Kern der Innenstadt. In der Engen Gasse 3 wurde neu eröffnet. Mitte Mai übersiedelte der Weltladen von der Reitschulgasse 14 in den ehemaligen O-Bag-Store in der Stubenberggasse.