„Urvater“ der Anästhesiologie: Teddy Mayrhofer-Krammel ist tot

Der renommierte Universitätsprofessor Dr. med. et Dr. h. c. mult. Otto (Teddy) Mayrhofer-Krammel, internationaler Pionier und “Urvater“ des Fachgebietes Anästhesiologie und Intensivmedizin in Österreich, ist am 21. Juni 2024 in seinem 104. Lebensjahr am Ort seines Wirkens in Wien friedlich eingeschlafen.

Viele Auszeichnungen

Hohe nationale und internationale Anerkennung und Auszeichnungen zollen Tribut für seine großartigen Leistungen: Großes silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien, Goldenes Ehrenzeichen der Ärztekammer für Wien, Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft, Ehrendoktorate, Szeged, Reims, Poznań, Ehrenmitgliedschaften bei internationalen Fachgesellschaften. Als bislang einzigem deutschsprachigen Anästhesisten wurde ihm 1974 die Ehre zuteil, die prestigereiche Emery Andrew Rovenstine-Lecture bei der Jahrestagung der Amerikanischen Anästhesie-Gesellschaft zu präsentieren, von 1972 bis 1976 war er Präsident der World Federation of Societies of Anaesthesiologists. 1985 wurde er zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina gewählt.

Über Otto Mayrhofer-Krammel

1961 wurde er außerordentlicher Professor und Vorstand des neu gegründeten Institutes für Anästhesiologie der Universität Wien, 1967 Ordinarius und leitete die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin bis zu seiner Emeritierung 1991. Trotz seiner überragenden Erfolge mit höchster Anerkennung blieb er voll bodenständig, als authentisch-integrative Figur des gesamten chirurgischen Fachbereiches. Bei seinen MitarbeiterInnen war er sehr beliebt, generierte er doch eine meritokratische Kultur, stets zugänglich und feinsinnig in der Definition zu erreichender akademisch-klinischer Ziele, ebenso wie in der Karriereförderung zur Besetzung von Spitzenpositionen. Somit wurde er Mentor zukünftiger Generationen von Anästhesisten / Intensivmedizinern und Schmerztherapeuten. 2020 verlor er seine Ehefrau Eleonora, em. o. Universitätsprofessor Dr. med. et Dr. h. c. mult. Otto Mayrhofer-Krammel hinterlässt einen Sohn, eine Halbschwester, einen Stiefsohn, vier Enkelkinder und vier Urenkel.