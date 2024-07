Millionen-Pleite: Sanierungsplan von Bauunternehmen angenommen

Das Bauunternehmen "INSIDE96 GmbH" in Vorarlberg schlitterte in die Insolvenz.

Am heutigen Dienstag, den 10. Juli 2024 fand am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) die für die Schuldnerin sowie die betroffenen Gläubiger entscheidende Sanierungsplantagsatzung statt.

Sanierungsplan mehrheitlich angenommen

Der in der Sanierungsplantagsatzung vorgelegte Sanierungsplanvorschlag wurde von den Gläubigern mehrheitlich angenommen, informiert der KSV1870. Der zur Abstimmung gelangende Sanierungsplan beinhaltet eine Quote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren. Zusätzlich wurde der zur Treuhänderin bestellten RA Dr. Eva Müller, de facto das gesamte Vermögen zur Verwertung übergeben. Sollte sich im Rahmen der Treuhandschaft herausstellen, dass die Verwertungserlöse die 30%-ige Sanierungsplanquote übersteigen, wird der Mehrerlös in Form einer sog. „Superquote“ an die Gläubiger verteilt. Es bleibt abzuwarten, ob die angebotene Sanierungsplanquote im Rahmen der Treuhandschaft nach Verwertung sämtlichen Vermögens tatsächlich erzielt werden kann.

Erster Schritt wurde gesetzt

„Es besteht für die Gläubiger aber auch die Möglichkeit, eine Quote über 30 Prozent zu erhalten. Ob dies tatsächlich eintreffen wird, hängt in erster Linie von der Entwicklung des Immobilienmarktes ab. Mit der Annahme des Sanierungsplans ist jedenfalls der erste Schritt für eine erfolgreiche Entschuldung gesetzt“, so Regina Nesensohn, KSV1870 Leiterin Standort Feldkirch nach der Sanierungsplantagsatzung. „Die Vorteile dieses Sanierungsplanvorschlages gegenüber der Unternehmensverwertung sind zum einen die Erhaltung der Arbeitsplätze sowie des Unternehmens und zum anderen können, durch die Fortführung des Unternehmens, die bestehenden Projekte fertig gestellt werden, dadurch erhöhen sich die Werte der Liegenschaften samt den Bauprojekten und erwarten wir dadurch einen höheren Verkaufserlös“, erklärt Nesensohn weiter.

Millionen-Forderungen

Bis zur Sanierungsplantagsatzung haben 76 Gläubiger Forderungen in der Höhe von rund 25 Millionen Euro angemeldet. Aktuell sind rund 20,5 Millionen Euro anerkannt; die restlichen Gläubigerforderungen sind noch bestritten.