Hagel und Starkregen: „Steirische Gewitterzelle“ nimmt Fahrt auf

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 16:49 / ©5 Minuten

Für den heutigen Mittwoch wurden Wärmegewitter in der Steiermark prognostiziert. Eine Gewitterzelle nimmt nun Fahrt auf: „Im Lavanttal (KTN) sowie zwischen Deutschlandsberg und Voitsberg (STMK) haben sich zwei Wärmegewitterzellen entwickelt“, informiert Skywarn Austria in einem Facebook-Posting. Vor allem die steirische Zelle zeigt am Radar kräftige Niederschlagssignaturen, wird weiters ergänzt. Lokale Windböen, Hagel von bis zu drei Zentimeter und kräftiger Starkregen sind möglich.