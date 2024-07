„Büchersegler in Seenot“: Grazer Buchhandlung bittet um Hilfe

Die Buchhandlung am Mariahilferplatz 5 in Lend kann sich bald nicht mehr über Wasser halten und startet deshalb demnächst eine Crowdfunding-Kampagne.

Die Buchhandlung am Mariahilferplatz 5 in Lend hat finanzielle Probleme: „Die immer weiter steigenden monatlichen Fixkosten und Lieferantenrechnungen lassen sich aus dem Verkauf der Bücher nicht mehr finanzieren. Und das trotz der besten und treuesten Kundschaft, die es gibt“, heißt es von den Betreiber in einem Facebook-Posting. Sie wollen nicht „einfach so von Bord gehen“.

Kampagne soll Büchersegler über Wasser halten

Die Besitzer wollen nicht aufgeben: „Wir sind entschlossen die Buchhandlung und unseren jungen Verlag, das PapierBoot, zu erhalten. Und das in unserem Heimathafen: Graz.“ Neben Büchern wird es bald eine größere Auswahl an Papeterie- und Kreativwaren in dem Laden geben. „Mit einer Crowdfunding-Kampagne soll die Navigation in beständige Fahrwasser gelingen.“ Informationen dazu sollen in Kürze folgen.

