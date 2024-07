Kollision bei Strass im Zillertal forderte zwei teils schwer Verletzte

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 18:23 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Die Motorradfahrerin war auf der B171 von Westen (Schwaz) kommend, in Fahrtrichtung Osten (Strass iZ) unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 22-Jähriger seinen Wagen auf der Rampe der B169 vom Zillertal kommend, in Fahrtrichtung Norden und fuhr dort im Kreuzungsbereich auf die B171 ein. Dabei kam es zum Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 56-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Auch der Autofahrer wurde verletzt

Der 22-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die B171 total gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.