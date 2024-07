Rettung am Wörthersee: Pensionist nach Badeunfall reanimiert

Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, gegen 17.30 Uhr ereignete sich am Privatstrand in Pörtschach am Wörthersee ein dramatischer Vorfall: Der Pensionist begab sich zur Abkühlung in den Wörthersee, jedoch fand seine Lebensgefährtin ihn kurze Zeit später regungslos vor dem Steg treibend vor. Sofort alarmierte sie Bekannte, die den Mann auf den Steg zogen und mit Reanimationsmaßnahmen begannen. Unterstützt wurden sie dabei von einem Arzt, der zufällig in der Nähe war.

Reanimationsmaßnahmen mit dem Defibrillator

Die Polizei und die Wasserrettung Pörtschach trafen schnell am Ort des Geschehens ein. Die Reanimationsmaßnahmen wurden mit dem Defibrillator fortgesetzt, bevor der Rettungshubschrauber C11 auf einem nahegelegenen Acker landete. Die Rettungseinsatzkräfte setzten die lebensrettenden Maßnahmen fort und konnten den Kreislauf des Pensionisten erfolgreich stabilisieren. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der gerettete Pensionist zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Insgesamt waren neben der Polizei, der Wasserrettung und dem Rettungshubschrauber auch vier First Responder entscheidend am Einsatz beteiligt.