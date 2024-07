Neuer Innenverteidiger: Sturm holt sich Emanuel Aiwu aus Italien

Der 23-jährige ehemalige U21-Teamspieler Österreichs wechselt aus der italienischen Serie B von Cremonese zum SK Sturm und unterschreibt bis 2028. Emanuel Aiwu wurde von der Admira ausgebildet, über den SK Rapid ging es nach Italien. Im letzten Jahr war Aiwu an Birmingham CIty in der englischen Championship verliehen, wo er 24 Einsätze absolvierte, auch 23 Partien in der italienischen Serie A stehen in der Vita des Österreichers. Für den SK Sturm wird Aiwu künftig mit der Nummer 47 auflaufen.

„Absoluter Wunschspieler“

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Mit Emanuel Aiwu konnten wir unseren absoluten Wunschspieler für die Innenverteidigung verpflichten. Emanuel ist immer noch ein junger Spieler, der aber in der extrem kompetitiven zweiten englischen Liga und vor allem in der europäischen Topliga Serie A schon sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Emanuel erfüllt unser für die Position des Innenverteidiger erstelltes Profil sehr gut – wir freuen uns, dass er bei uns in Graz unterschrieben hat und sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann.“

Es geht wieder zurück in die Heimat

Emanuel Aiwu meint motiviert: „Nachdem ich in Italien und England wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, freu ich mich jetzt extrem darauf, bei einem österreichischen Topverein wie dem SK Sturm wieder in der Heimat zurück zu sein. Sturm hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und steht jetzt verdient als österreichsicher Meister da. Ich kann es kaum erwarten, direkt ins Trainingslager einzusteigen, meine Teamkollegen kennenzulernen und gemeinsam am Platz zu stehen.“