Fahrraddiebstahl in Föderlach: 29-Jähriger festgenommen

Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, gegen 9 Uhr, meldete eine 42-jährige Frau aus Wernberg der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee, dass sie ihr gestohlenes Fahrrad in einem Waldstück in Föderlach gefunden habe. Beim Eintreffen der Polizei entdeckten die Beamten neben dem Fahrrad der Frau ein weiteres gestohlenes Fahrrad. Kurz darauf kam ein 29-jähriger Mann aus Salzburg mit einem weiteren gestohlenen Fahrrad auf die Polizisten zu.

Täter geständig: Fahrraddiebstahl bestätigt, aber Auto-Einbruch bestritten

Nach Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad des Salzburgers einem bereits gemeldeten Diebstahl zugeordnet werden konnte. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Befragung zur Polizeiinspektion Velden am Wörthersee gebracht. Er gestand den Diebstahl von drei Fahrrädern. Zudem wird ihm vorgeworfen, die Seitenscheibe eines PKWs in Föderlach eingeschlagen zu haben, um darin zu übernachten, was er jedoch bestritt.