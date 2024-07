84-Jähriger übersah Auto – drei Verletzte bei schwerem Unfall in Mureck

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 06:13 / ©Alexa/Pixabay

Am Mittwoch kam es gegen 18.35 Uhr in Oberrakitsch in Mureck, Bezirk Südoststeiermark, auf einem Feldackerweg, zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos. Ein 84-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark wollte auf die L 208 einbiegen, übersah dabei jedoch den von Westen kommenden Wagen eines 26-jährigen Lenkers aus derselben Region. Die Folgen: Ein schwerer Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand.

84-Jähriger übersah entgegenkommendes Auto

Der 84-Jährige fuhr mit seinem Wagen in Richtung L 208, als er beim Einbiegen das entgegenkommende Auto des jungen Fahrers übersah. Die beiden Fahrzeuge prallten heftig aufeinander, wodurch Verkehrsleiteinrichtungen und ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Beide Lenker und Beifahrerin verletzt

Bei dem Unfall wurden sowohl die beiden Fahrer als auch eine Beifahrerin verletzt. Alle drei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden sofort vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Oberrakitsch und Mureck waren rasch zur Stelle und mit insgesamt 17 Einsatzkräften im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrzeuge zu bergen.

Alkotests negativ – Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Bei den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 208 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.