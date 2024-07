Nächtlicher Brandeinsatz: Carport und Autos standen in Flammen

Faak am See

Heute um 1.56 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Latschach, Freiwillige Feuerwehr Faak am See, Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf und die Freiwillige Feuerwehr Drobollach zu einem Brandeinsatz in Faak am See alarmiert.

Brandausbreitung konnte verhindert werden

Ein Carport eines 53-jährigen Mannes und zwei darunter abgestellte Fahrzeuge standen in Vollbrand. Eine Nachbarin, entdeckte das Feuer, weckte die Hausbesitzer und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde bis zum Dachstuhl beschädigt. Mehrere Atemschutztrupps führten einen umfassenden Löschangriff durch.

Brandursache unbekannt

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Die FF Latschach stand mit beiden Einsatzfahrzeugen und 15 Mann für drei Stunden im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt.

©FF Latschach ©FF Latschach ©FF Latschach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 07:13 Uhr aktualisiert