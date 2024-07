Mädchen (12) vermisst: Wer hat meine Schwester gesehen?

Die Vermisste, deren letzter bekannter Aufenthaltsort in Althofen war, wird möglicherweise in Klagenfurt, Bruck an der Mur oder auch in Wien vermutet. Sie ist 1,40 Meter groß, schlank gebaut und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vermutlich eine braune Kapuzenjacke, eine hellgraue Jogginghose sowie rosa-weiße Nike-Schuhe.

Familie in Sorge: 12-Jährige ohne persönliche Gegenstände verschwunden

Besonders besorgniserregend ist, dass das Mädchen ohne persönliche Gegenstände wie Handy oder Rucksack unterwegs ist. Ihre Familie bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Falls Sie etwas wissen oder die Vermisste gesehen haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die örtliche Polizei oder rufen Sie direkt bei der Familie an unter der Nummer 06643836482.