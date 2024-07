Am Wochenende: Zweites Brückenteil der Tegetthoffbrücke wird montiert

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 08:16 / ©Holding Graz/Foto Fischer

Am 19. Mai 2024 wurde das erste Brückenteil eingehoben, nun folgt das zweite. Am Freitag, dem 12. Juli 2024, ab 20 Uhr starten Spezialtransporter von der Montagestelle zur Tegetthoffbrücke. Das Tandem Nord, mit einer Länge von 64 Metern, drei Metern Höhe und sechs Metern Breite, wird zu seinem zukünftigen Standort transportiert.

Einhub für Sonntag geplant

Besonders spektakulär wird es dann am Sonntag, dem 14. Juli 2024, ab etwa 7 Uhr, wenn zwei Spezialkräne am Marburger Kai und Grieskai das Tandem Nord anheben und in seine finale Position heben. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird dieser Schritt auf Montag, dem 15. Juli 2024, verschoben.