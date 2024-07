Flutwelle riss Arbeiter (63) in den Tod

Ein 63-Jähriger ist am Mittwoch, 10. Juli, bei Arbeiten in einem Kanalsystem in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Polizeiangaben vom Donnerstag, dem 11. Juli, zufolge hatte sich ein verwendeter Abdichtungsballon gelöst. Der Mann wurde von dem Gegenstand und nachströmendem Wasser erfasst und in ein 100 Meter langes Rohr gedrückt. Es folgten umfangreiche Rettungsmaßnahmen, der Arbeiter erlag jedoch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Arbeiten im Kanal

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Baden hatte am Mittwochvormittag laut Polizei im Auftrag eines Unternehmens Sanierungs- und Reinigungsarbeiten in dem Abwasserkanal vorgenommen. Der Wasserfluss wurde dabei mit dem Abdichtungsballon unterbunden. Dieser löste sich allerdings aus bisher unbekannter Ursache, nachdem der 63-Jährige in den Schacht gestiegen war.

Ermittlungen aufgenommen

Es folgte ein stundenlanger Einsatz der Helfer. Vier Unterwasserpumpen wurden in verschiedenen Schächten positioniert, auch Mitglieder der Tauchgruppe Süd des NÖ Landesfeuerwehrverbandes rückten an. Der Verunfallte konnte längere Zeit nicht geortet werden. Geborgen wurde der Mann letztlich mittels Seiltechnik, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden. „Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen“, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. (APA, 11.07.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 09:44 Uhr aktualisiert