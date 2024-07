Grazer Künstler Herbert Brandl erhielt renommierten Kunstpreis

Die Jury, bestehend aus Katrin Bucher-Trantow, Gunther Holler-Schuster und Thomas D. Trummer, entschied sich einstimmig für Herbert Brandl. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Brandls Kunst, die sich zwischen gegenständlicher Lesbarkeit und Abstraktion bewegt, überzeugte die Experten.

Von Graz über die documenta IX bis zur Biennale di Venezia

Brandl, 1959 in Graz geboren, studierte an der Hochschule für angewandte Kunst bei Peter Weibel und Herbert Tasquil. Seine Karriere führte ihn zu internationalen Auftritten wie der documenta IX 1992 in Kassel und der Biennale di Venezia 2007. Von 2004 bis 2019 hatte er eine Professur in Düsseldorf inne.

Meister der Malerei und Skulptur, weltweit gefeiert

Neben seinen Gemälden schafft Brandl auch beeindruckende Skulpturen, die oft Tiere oder Kristalle darstellen. Diese Werke entstehen meist aus Bronze, Messing oder Aluminium und gehen einer spontanen Vorarbeit mit Gips voraus. Brandl arbeitet mit internationalen Galerien zusammen und ist regelmäßig in Ausstellungen weltweit präsent. Sein Erfolg und seine Präsenz im Kunstgeschehen unterstreichen seine Bedeutung für die zeitgenössische Kunst.