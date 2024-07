Seltenes Fahrrad gestohlen: Wie Diebe in gesicherte Keller gelangen

In Klagenfurt, nahe der Handelsakademie in der Sariastraße, ereignete sich kürzlich ein mysteriöser Vorfall: Aus einem sorgsam gesicherten Keller wurde eines von nur 150 limitierten Fahrrädern gestohlen. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen gelang es den Dieben, unbemerkt zuzuschlagen. Der Diebstahl wirft Fragen auf über die Sicherheit in unseren Häusern und die Wachsamkeit im Alltag.

Spionage-Verdacht: Diebstahl trotz verschlossener Türen

„Diese Vorfälle werfen Fragen auf: Wie können Fremde unbemerkt in unser Zuhause eindringen und unser Hab und Gut gemütlich unbemerkt durch die Haustüre tragen und stehlen? Wie können wir alle vorsichtiger und aufmerksamer sein?“, mit diesen Fragen wandte sich die Betroffene an 5 Minuten. Das gestohlene Fahrrad gehört zu einer limitierten Serie von nur 150 Exemplaren, was den Diebstahl besonders dreist macht. Trotz verschlossener Keller- und Haustüren und kontrolliertem Zugang gelang es den Tätern, ihr Ziel zu erreichen. Der Vermieter des Gebäudes bestätigte, dass solche Vorfälle in der Vergangenheit schon „gezielt“ vorkamen. Dies lässt vermuten, dass die Diebe das Haus möglicherweise ausgespäht haben könnten, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, berichtet die Klagenfurterin.