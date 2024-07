Freibäder-Vergleich: Wo Familien in der Steiermark am meisten sparen

Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die durchschnittlichen Eintrittspreise über alle Kategorien hinweg um 13,66 Prozent an. Besonders Familienkarten verteuerten sich drastisch um durchschnittlich 24,07 Prozent an den Seen und um 5,64 Prozent in den Freibädern. Tageskarten für Erwachsene verteuerten sich im Schnitt um 10,92 Prozent an den Seen und um 6,3 Prozent in den Bädern. Auch die Preise für Kinderkarten kletterten um 13,41 Prozent an den Seen und um 5,99 Prozent in den Freibädern. Die Buffetpreise wurden durchschnittlich um moderate 1,75 Prozent erhöht.