Bierstreit vor Villacher Kirchtag: Was darf ausgeschenkt werden?

Vor dem Pfarrhof will man kein Villacher Bier ausschenken.

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 11:17 / ©Thomas Kaiser

Aktuell gibt es Wirbel in der Stadt Villach: Am Kirchtagsgelände darf nur Villacher Bier ausgeschenkt werde. Doch die Pfarre Villach – St. Jakob möchte auf eine Kleinbrauerei zurückgreifen und Bier verkaufen, welches auch in Kärnten gebraut wird.

Zeichen setzen

Die Pfarre Villach – St. Jakob will, zusammen mit dem Kiwanis-Club, einen eigenen Getränkestand vor dem Pfarrhof aufstellen. Die Einnahmen sollen einer geplanten Bronzestatue zugutekommen. Laut ORF entschied der Pfarrgemeinderat, dass das ausgeschenkte Bier kein Villacher sein soll, um nach der Verlagerung der Biermarke in die Steiermark ein Zeichen zu setzen. Obfrau Beatrice Haidl, war jedoch für Rückfragen nicht erreichbar.

„Zwickl“

Die Herstellung des Bieres erfolgte in einer kleinen Brauerei in Oberwollanig. Rudolf Malle, der Betreiber, verglich die Situation mit der von Asterix und Obelix, doch sein Hauptziel ist es, ein qualitativ hochwertiges Bier zu brauen. Speziell für diesen Zweck kreierte er ein eigenes Bier, nämlich ein „Zwickl“.

Nur Villacher Bier

Aber der Pfarrgemeinderat hatte offenbar nicht bedacht, dass der Kirchtagsverein seine eigenen Vorschriften hat. Er betont, dass auf dem gesamten Gelände des Kirchtags nur Villacher Bier ausgeschenkt werden darf, einschließlich des Platzes vor der Kirche. Das könnte bedeuten, dass der Kleinbrauer auf 500 Litern Bier sitzen bleibt, so seitens des ORF.