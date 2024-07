Bildungshub Kärnten: Neue Initiative sichert Bildungsversorgung

Am Mittwoch, 10. Juli 2024, präsentierten Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Vertreter von Bildungseinrichtungen den neuen Bildungshub Kärnten im Spiegelsaal der Landesregierung. FH, VHS, WIFI, bfi haben dafür ihre Kräfte in Form eines neuen Vereins gebündelt. Klares Ziel: Die Bildungsversorgung in Kärnten breit aufzustellen und regional zur Verfügung zu stellen.

Bildung für jedes Alter, zu jeder Zeit und überall verfügbar

Kaiser hebt hervor: „Bildung ist ein Recht und sichert sozialen Frieden. Bildung ist die Basis für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort, für Einkommen und Arbeit sowie eine Bedingung dafür, dass Kärnten am Wettbewerb teilnehmen und bestehen kann. Aus- und Weiterbildung müssen daher für jedes Alter, zu jeder Zeit und überall zur Verfügung stehen. Das ist das Ziel dieser neuen, einzigartigen Kooperation.“

Bildungshub Spittal

Grundlage für die neue Kooperation ist der von der FH Kärnten 2021 gegründete, regionale Bildungshub Spittal. Er wird nun auf eine breite, tragfähige und vor allem kärntenweite Basis gestellt.

Bildungsversorgung in allen Regionen

Das Land Kärnten, das bfi-Kärnten, die VHS Kärnten, das WIFI Kärnten und die FH Kärnten bündeln ihre Kräfte und haben einen gemeinnützigen Verein gegründet. Aufgabe des Vereins ist die Steuerung regionaler Bildungshubs, damit die Bildungsversorgung Kärntens in allen Regionen und auf allen Qualifikationsebenen sichergestellt wird. Durch die Kooperation der beteiligten Institutionen kann die Aus- und Weiterbildung von der Basisbildung bis zum Hochschulstudium sichergestellt werden.

Neue innovative Projekte

Ausgehend von Spittal wird es zukünftig weitere regionale Bildungshubs im Lavanttal, in Feldkirchen und in weiterer Folge auch in Villach und in Klagenfurt geben. Der Bildungshub Kärnten setzt auf Bildung in den Regionen und bringt diese vor Ort zu den Menschen. Mit der Expertise der Mitglieder können neue innovative Projekte eingereicht und nationale sowie EU-Mittel für die Kärntner Regionen lukriert werden.

Einzigartig in Österreich

Diese Form der Zusammenarbeit zwischen Erwachsenenbildung und Hochschule ist in Österreich einzigartig. Ein wichtiges Ziel der Kooperation ist es, gemeinsame räumliche und technische Synergien zu nutzen, um auch die Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu forcieren.