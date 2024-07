25 Mitarbeiter betroffen: Steirische Personalfirma ist insolvent

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 12:20 / ©APA/dpa

Mit rund 776.000 Euro Passiva sieht sich die apm Anlagenbau Personalleasing Montagetechnik GmbH gezwungen, das Handtuch zu werfen. Ein Konkursverfahren wurde heute beim Landesgericht für ZRS Graz eröffnet. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) sowie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) gab bekannt, dass keine Sanierung beabsichtigt ist.

Ein schwerer Schlag für die Region

Seit 2004 war das Unternehmen in der Personalvermittlung und Arbeitskräfteüberlassung tätig und spezialisierte sich auf Anlagenbau und Montagetechnik. Nun sind 25 Mitarbeiter betroffen und stehen vor dem Aus. Geschäftsführer Markus Huber und die Gesellschafter Nicole Papst, Markus Huber und Christian Plos konnten das Ruder nicht mehr herumreißen. Rund 10 Gläubiger sind betroffen, wie der KSV1870 berichtet.

Marktlage und Lohnkosten als Insolvenzursachen

Die Gründe für die Insolvenz sind vielfältig: eine schwierige Marktlage, stark gestiegene Lohnkosten und ein Rückgang von Aufträgen setzten dem Unternehmen massiv zu. Der Preisdruck durch zahlreiche Konkurrenzunternehmen und die hohen Lohnkosten machten eine kostendeckende Unternehmensführung unmöglich.

Wie geht es nun weiter?

Das Konkursverfahren wurde heute, am 11. Juli 2024, eröffnet. Forderungen können ab sofort beim AKV angemeldet werden. Die Anmeldefrist endet am 10. September 2024. Am 24. September 2024 wird um 10.40 Uhr die Berichts- und Prüfungstagsatzung stattfinden. Insolvenzverwalter ist die Semlitsch-Klobassa-Theißl Rechtsanwälte GmbH aus Voitsberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 12:23 Uhr aktualisiert