Nationalratswahlen 2024: „Bitte gehen Sie wählen“

Landeshauptmann Peter Kaiser hat gestern, 10. Juli 2024, die Landeswahlleitung angelobt. Das sind Landesamtsdirektor Dieter Platzer als Landeswahlleiter, Mario Flackl als erster stellvertretender Landeswahlleiter und Lisa Malle als zweite stellvertretende Landeswahlleiterin.

Bestellungsdekret

Mario Flackl, der aus Treffen am Ossiacher See stammt, erhielt aus den Händen des Landeshauptmannes außerdem sein Bestellungsdekret zum neuen Leiter der Unterabteilung Wahlrecht, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen.

Appell vom Landeshauptmann

„Machen Sie bitte am 29. September von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Mitbestimmen zu können ist ein ganz wesentlicher Aspekt in unserer liberalen Demokratie“, appelliert der Landeshauptmann an die Bevölkerung. Platzer, Flackl und Malle gelobten in seine Hand, strenge Unparteilichkeit walten zu lassen und ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen.

Sitzung der Landeswahlbehörde

Nächster Schritt für die Landeswahlleitung ist die konstituierende Sitzung der Landeswahlbehörde mit der Angelobung der Wahlbeisitzenden. Stichtag für die Nationalratswahl war Dienstag, der 9. Juli 2024.