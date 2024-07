Terrorverdächtiger (40) tot in Zelle aufgefunden

Der Terrorverdächtige wurde tot in seiner Zelle aufgefunden.

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 13:29 / ©5 Minuten

Der 40-jährige Terrorverdächtige stand vor seiner Abschiebung. Am heutigen Donnerstag, dem 11. Juli, wäre es für ihn über Georgien nach Russland gegangen. Doch so weit sollte es nicht kommen. Der gebürtige Dagestaner wurde heute, gegen 6 Uhr, tot in seiner Zelle aufgefunden. Laut „Krone“ handelte es sich um einen Suizid*.

Terrorpläne auf Stephansdom

Der 40-Jährige zählte zu jener vierköpfigen-Gruppe, die unter Verdacht steht, Anschläge auf den Stephansdom und Kölner Dom in Wien geplant zu haben. Vor Weihnachten letzten Jahres kam es zu den Festnahmen. Im Mai 2024 dann die überraschende Wende: Die vier Hauptverdächtigen wurden aus der Haft entlassen. Stattdessen wurden sie aber zur Abschiebung ins Polizeianhaltezentrum überstellt.