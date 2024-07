„Lach Amol“: Comedy-Night findet in Pörtschach statt

Am 18. Juli bringen Chrissi Buchmasser, Niko Nagl und DaWastl auf der Uferwiese der Villa Rainer in Pörtschach das Publikum mit einem Gagfeuerwerk in die richtige Urlaubsstimmung. Durch den Abend führt Lukas „Lui“ Hofbauer.

Witze und Pointen

In jeweils 25 Minuten darf man von den drei Acts jede Menge unterschiedliche Witze und Pointen erwarten. „Wir wollen da eine Regelmäßigkeit reinbringen und weitere Mixed-Shows in coolem Ambiente anbieten. Wir freuen uns riesig über die neue Kooperation mit dem Team der Villa Rainer. Bei so einer so schönen Location, kann die Stimmung nur gut sein“, so Carmen Kassekert, Organisatorin des Humorkollektivs Lach Amol.