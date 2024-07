Actionsport Fotografie: Besondere Ausstellung kommt in den Citypark

„Die Sieger-Fotos sind sehr beeindruckend! Wir freuen uns sehr mit der Red Bull Illume Ausstellung unseren Kund:innen auch im Sommer ein absolutes Highlight präsentieren zu können“, so Center-Manager Wolfgang Forstner über die Action-Fotoausstellung, die von 16. Juli bis 1. August am Panorama Platz und im Obergeschoß des CITYPARK zu finden ist. Die Gewinner der siebten Ausgabe von Red Bull Illume touren nun durch 15 SES Spar European Shopping Center in Slowenien, Österreich und Italien. Dabei werden die 50 besten Bilder auf 2×2 Metern großen Leuchtkästen präsentiert und können so von den Besuchern der Einkaufszentren auf außergewöhnliche Weise erlebt werden.

©Krystle Wright-Red Bull Illume Das Gewinnerfoto der Red Bull Illume 2023 von Krystle Wright. Bei der Red Bull Illume Ausstellung können im CITYPARK von Di., 16. Juli bis Do., 1. August 40 ausgezeichnete, faszinierende Adventure- und Actionsport-Fotos bewundert werden.

Red Bull Illume Ausstellung im Citypark Die Bilder können während den Öffnungszeiten von 16. Juli bis 1. August 2024 bestaunt werden: Montag bis Freitag von 9 bis 19.30 Uhr

Samstag von 9 bis 18 Uhr

Über Red Bull Illume

Red Bull Illume ist der weltweit größte Wettbewerb für Adventure- und Actionsport Fotografie. Die außergewöhnlichsten und kreativsten Bilder der Welt werden als Kunstwerke präsentiert, wodurch gleichzeitig die Leidenschaft, der Lifestyle und die Kultur der Fotografen ins Licht gerückt wird. Zum Gesamtsieger von Red Bull Illume gekürt zu werden, gilt als die höchste Ehre unter den Adventure- und Actionsport Fotografen. Zu den bisherigen Gesamtsiegern gehören Fred Mortagne, Chris Burkard, Lorenz Holder, Ben Thouard und Will Saunders. Die Image Quest 2023 war die siebte Ausgabe des Wettbewerbs, bei dem unglaubliche Arbeiten von Fotografen und Content Creators aus der ganzen Welt eingereicht wurden. Die Siegerbilder wurden von einer internationalen Jury aus 52 Redakteuren, Fotografen und Experten ausgewählt, wobei die australische Fotografin Krystle Wright den Titel der Gesamtsiegerin erhielt. Im Anschluss an die Preisverleihung in Sölden, Österreich werden die Bilder in einer einzigartigen Ausstellungstour um die Welt reisen. Zu den offiziellen Partnern der Red Bull Illume Image Quest 2023 gehören Canon, der weltweit größte Kamerahersteller, MPB, die größte globale Plattform für den Kauf, Verkauf und Handel von gebrauchter Foto- und Videoausrüstung, das intelligente Bildbearbeitungsprogramm Radiant Photo und COOPH, Hersteller von Fotokleidung und -zubehör. CCS Fabric Frame ist der Hersteller der 2x2m T-förmigen Leuchtkästen für die Red Bull Illume Indoor Exhibition.