Tierische Gespräche: „Pferdeflüsterin“ Ulli verrät, was Tiere denken

„Tiere mögen Menschen“, sagt Ulli aus Gratwein-Straßengel. Und sie muss es wissen – immerhin unterhält sie sich fast täglich mit ihnen. Als Tierkommunikatorin und Tierenergetikerin hat sie sich darauf spezialisiert mit Tieren zu sprechen und deren Wehwehchen und energetische Blockaden zu erfühlen. Im Gespräch mit 5 Minuten verrät sie, wie sie das genau macht.

Einheit Mensch und Tier

„Ich sehe den Mensch und das zugehörige Tier immer als Einheit“, erklärt Ulli Illek ihre Philosophie und Arbeitsweise, während ihre Hündin Susi neben ihr ein gemütliches Mittagsschläfchen hält. Doch auch die Beziehung zu Susi stecke „voller Aufgaben“, erzählt sie weiter: „Tiere finden aus einem bestimmten Grund zu uns. In der Beziehung zum eigenen Tier steckt sehr viel Potenzial, wenn es um das persönliche Wachstum für Mensch und Tier geht.“ Deswegen arbeitet Ulli immer mit beiden.

„Ich spüre das Tier“

„Ich stelle eine Verbindung zum Tier her, indem ich mich hineinfühle und von Herz zu Herz verbinde. Es ist eine energetische Verbindung“, beschreibt sie die Kontaktaufnahme. Auf verschiedenen Sinneskanälen bekäme sie dann ihre Informationen: „Das kommt einerseits in Form von Gedanken – ähnlich wie bei einem normalen Dialog. Ich bekomme aber auch körperliche Empfindungen. Ich spüre vorhandene Schmerzen oder Blockaden des Tieres dann an meinem eigenen Körper, an derselben Stelle. Manchmal sehe ich sie auch direkt beim Tier.“

Der Hund mit großem Freiheitsdrang

Neben der gedanklichen und der körperlichen Ebene spüre sie auch deren Gefühle: „Tiere haben die gleiche Gefühlspalette wie wir Menschen.“ Vor kurzem unterhielt sich Ulli mit einem Hund, der einen großen Freiheitsdrang hatte: „Das war ein Hund aus dem Tierheim, deren Besitzer mich kontaktierten, weil er unter anderem dauernd weggelaufen ist.“ Im Gespräch mit dem Hund erfuhr Ulli, dass er sehr unternehmungslustig und schlau sei. „Ich würde mich gerne mehr bewegen, mehr Abenteuer, mehr sehen, mehr erleben“, sagte der Hund zu ihr und so überlegte Ulli mit den Besitzern, wie sie ihm seine Wünsche erfüllen könnten, damit er nicht mehr auf eigene Faust losziehen muss.

Ob Nacktschnecken auf sie hören?

Menschen mit Pferd, Hund oder Katze kämen am häufigsten zu ihr. Aber auch mit Frettchen und einem Zebra hat sich Ulli schon unterhalten, denn möglich sei die Kommunikation mit jedem Tier. Ob sie ihre Nacktschnecken im Garten schon mal gebeten hat zu gehen? „Ich habe es noch nie probiert, möglich wäre es. Aber es ist fraglich, ob sie auf mich hören“, schmunzelt Ulli. Prinzipiell sei die Kommunikation aber auch mit Wildtieren möglich, weiß sie. Dabei sei die Vorgehensweise immer dieselbe: „Zuerst schaue ich mir das Gesamtpaket an und spreche mit dem Menschen darüber.“ Danach arbeitet Ulli mit dem Tier und dem „was gerade da ist“.

„Dieser Beruf war Schicksal“

Ursprünglich wollte Ulli Tierärztin werden. „Ich habe die Aufnahmeprüfung in Wien damals nicht geschafft und auf dem Heimweg ein Plakat mit der Aufschrift ‚Ausbildung zur Tierverständnis-Praktikerin‘ gesehen“, erzählt sie lachend. Mittlerweile arbeitet sie seit über zehn Jahren mit Tieren und bietet selbst Ausbildungen in Tierkommunikation und Tierenergetik an. „Das Schicksal hat mich zu dieser Aufgabe geführt und heute bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Die nächste Ausbildung startet kommenden September und ich freue mich schon wahnsinnig darauf“, strahlt sie, während Susi neben ihr genüsslich den Kopf hebt. Offenbar spürt auch Hündin Susi die Freude ihres Frauchens.