„Entschuldigung“: Polizei sucht höflichen Tankstellenräuber

In Wien-Meidling hatte der Verdächtige eine Tankstelle ausgeraubt.

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 14:02 / ©LPD Wien

Der Raub ging bereits am 20. Mai, gegen 21.12 Uhr, in Wien-Meidling, 12. Bezirk, vonstatten. „Dabei betrat der maskierte Tatverdächtige den Verkaufsraum mit einem E-Scooter, ließ diesen mittig in der Tür liegen“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Dann ging der junge Verdächtige mit einer Faustfeuerwaffe auf die Angestellte zu, bedrohte sie und forderte dazu Bargeld. Als er dann das Geld hatte, entschuldigte er sich bei der Angestellten und ergriff mit seinem E-Scooter die Flucht. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

