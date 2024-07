Eigene Mutter mit Umbringen bedroht: Beamte müssen zum Taser greifen

Polizisten der Polizeiinspektion Lehmanngasse nahmen am Mittwochabend, dem 10. Juli, gegen 9.45 Uhr, in Wien-Liesing, 23. Bezirk, einen 43-jährigen Österreicher fest. Er steht im Verdacht, seine 62-jährige Mutter, mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen bedroht zu haben. Laut Polizei dürften die beiden gemeinsam in einer Wohnung gelebt haben, wo sich der Vorfall auch ereignete.

Taser-Einsatz

Der Mutter gelang es aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Auch die WEGA rückte zum Einsatzort an. „Im Zuge der Festnahme wurde die Elektroimpulswaffe „Taser“ eingesetzt, da sich der 43-Jährige aggressiv verhielt und ein Messer in Händen hielt, welches er gegen sich richtete. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, so die Polizei in ihrem Bericht.