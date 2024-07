964.000 Euro Passiva: Grazer Softwareentwickler ist insolvent

Die FRAISS IT GmbH mit Sitz in der Grazer Herrengasse „hat ihre Zahlungsunfähigkeit eingestanden und einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim LG für ZRS Graz eingebracht. Mit der Eröffnung ist zeitnah zu rechnen“, teilt der AKV am Donnerstag mit. Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen bietet Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik sowie als Werbegrafik-Designer an.

Insolenzursachen

Zu den Insolvenzursachen verweist man auf erhebliche Forderungsausfälle in jüngster Vergangenheit. So sei über das Vermögen der ISTmobil GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, woraus ein Forderungsausfall von mehr als 170.000 Euro resultierte. Darüber hinaus seien eine Forschungsprämie und ein Forschungszuschuss bis dato nicht ausbezahlt worden, wobei man aufgrund bestehender Rückstände bei der Abgabenbehörde auch nicht mehr mit der Auszahlung der Forschungsprämie rechne, berichtet der AKV. Zudem habe man in einem Zivilprozess eine Forderung in Höhe von rund 174.000 Euro eingeklagt, wobei das Klagebegehren in erster und zweiter Instanz abgewiesen und nunmehr im dritten Rechtsgang anhängig sei.

Verbindlichkeiten liegen bei rund 960.000 Euro

Die Verbindlichkeiten betragen laut vorgelegtem Vermögensstatus 963.690 Euro, berichtet der AKV. Diesen werden Aktiva in der Höhe von rund 362.000 Euro gegenübergestellt. „Rund 113.000 Euro entfallen auf die Forschungsprämie, wobei man hier nicht mit einer Auszahlung rechnet, sondern mit einer Aufrechnung durch die Abgabenbehörde. Ein Forschungszuschuss in der Höhe von 89.000 Euro wird erwartet“, heißt es in einer Aussendung des AKV dazu. Das Anlagevermögen beziffere man demnach mit rund 27.000 Euro. Der Rest entfällt auf Außenstände, noch zu verrechnende Leistungen Bankguthaben sowie auf eine gehaltene Beteiligung. Nicht im Status enthalten seien diverse Domaines- und Softwarerechte, deren Bewertung kaum möglich sei. Festzuhalten sei auch, dass die Außenstände mittels Globalzession an das finanzierende Kreditinstitut abgetreten sind.

Sanierungsplan: Unternehmen soll fortgeführt werden

Die Unternehmensfortführung wird angestrebt. Mit der Gläubigerschaft soll ein Sanierungsplan abgeschlossen werden, wobei eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten wird.