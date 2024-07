Nach Paragleiterabsturz in Landskron: „Mein Garten ist total versaut“

In einem Exklusivgespräch mit 5 Minuten erzählen beide, wie sie den Absturz erlebten. Der eine am Baum, der andere am Boden. „Mein Garten ist total versaut, zwei Bäume wurden umgeschnitten, bis sie den Benjamin zum Glück unverletzt herunterholen konnten“, erzählt Strafinger. Es begann, indem Strafinger aus dem Fenster sah und einer im Garten stand und auf den Baum hinauf blickte. „Erst einer, dann zwei, dann drei, dann fuhr die Rettung und dann habe ich gedacht, ja Sacrament, da muss ich raus, da gibt es was zu sehen. Dann kam auch gleich mit Tatü Tata die Feuerwehr und hinten gleich noch eine um die Ecke. Dann sah ich die Bescherung am Baum, die mir auch gleich herunterwinkte und rief ‚alles ok’“, freute sich Strafinger trotz seines nun verwüsteten Gartens. Nachsatz: „Naja, der Benschi hat sich entschuldigt, der Rest ist durch Versicherung gedeckt.“

„Der Schirm klappte zusammen“

Benjamin Pretterhofer, der Bruchpilot aus der Steiermark, der bereits 400 Flüge mit Erfolg absolviert hat, schilderte dann, warum es passieren konnte: „Mich hat eine Thermikblase erwischt, der Schirm klappte zusammen und ich habe sofort den Rettungsschirm gezogen, steuern konnte ich da nix mehr, es ging direkt in die Baumkrone. Eigentlich wollte ich es noch bis hin zum See schaffen und dort eintauchen.“ Angst? „Iwo, keine Sekunde.“

„Ich danke allen Helfern und Rettern“

Mit Wasser hat der Steirer übrigens reichlich Erfahrung: Als passionierter Höhlentaucher ist er weltweit unterwegs. Ein Mann, der sozusagen daher eher immer nach unten will. Diesmal leider ging es nicht, er saß am Baum fest. Pretterhofer: „Am Baum konnte ich mich vom Schirm befreien, aber dann gab es ein Problem, der letzte Ast war etwa 15 Meter vom Boden weg, da ging nix mehr mit Springen und so.“ Da musste die Feuerwehr ausrücken und zwei Bäume daran glauben, um heranzukommen. Pretterhofer: „Ich danke allen Helfern und Rettern, die waren total kompetent und nett zu mir, sogar Strafinger, der zwei Bäume verlor.“ Und: „Ich komme gerne wieder zu euch, werde demnächst wieder von der Gerlitzen starten“, versprach der sympathische Unglücksrabe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 14:57 Uhr aktualisiert