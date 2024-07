Alarmierende Mängel: LKW-Fahrer auf der B95 gestoppt

Am Mittwoch

Ein Lastkraftwagen soll auf der B95 von Turrach kommend in Fahrtrichtung Himmelberg mit Schräglage unterwegs sein. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Feldkirchen konnten kurzdarauf den Laskraftwagen-Fahrer, einen 53-jährigen deutschen Staatsbürger, zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten.

Schwerwiegende Mängel

Besonders geschulte Beamte für Schwerverkehr konnten im Zuge der Kontrolle insgesamt 15 Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten sowie 25 Übertretungen gemäß den Bestimmungen des Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung feststellen. Die Mängel waren teils so schwerwiegend (Bruch und Risse des Rahmens, schleifende Teile an den Rädern), dass die Weiterfahrt wegen Gefahr im Verzug untersagt und das Kennzeichen sowie der Zulassungsschein an Ort und Stelle abgenommen wurden.