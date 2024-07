Formel 1 streicht Sprintrennen in Spielberg

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 15:33 / ©pixabay

Die Formel 1 verkündete am Donnerstag den Rennkalender der Saison 2025. Sprintrennen werden demnach in Schanghai (China), Miami (USA), Spa-Francorchamps (Belgien), Austin (USA), Sao Paulo (Brasilien) und Doha (Katar) stattfinden. Damit steht fest: Der Große Preis von Österreich in Spielberg wird im nächsten Jahr ohne Sprintrennen auskommen müssen. Spa-Francorchamps wird den Platz von Spielberg übernehmen.

Termine für Formel-1-Sprints 2025 im Überblick Schanghai, China am 22. März 2025 Miami, USA – 3. Mai 2025 Spa-Francorchamps, Belgien am 26. Juli 2025 4. Austin, USA am 18. Oktober 2025 5. Sao Paulo, Brasilien am 8. November 2025 6. Doha, Katar am 29. November 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 15:44 Uhr aktualisiert