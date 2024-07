Achtung: Betrügerische Anrufe von PayPal erneut auf dem Vormarsch

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 15:48 / ©Montage: Canva Pro

Bereits im April erreichte uns eine Welle von betrügerischen Anrufen, die sich als PayPal-Mitarbeiter ausgaben und Menschen verunsicherten. Nun schlagen die Kriminellen erneut zu und versuchen, mit raffinierten Maschen an persönlichen Daten zu gelangen. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten empfiehlt: „Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon bekannt und beenden Sie verdächtige Anrufe“.

Vermeintliche Gutschriften

In den vergangenen Wochen meldeten sich vermehrt betroffene 5 Minuten-Leser, die von dubiosen Anrufern kontaktiert wurden. Die Betrüger behaupten, eine Gutschrift auf das PayPal-Konto des Angerufenen vornehmen zu wollen. Hierbei verlangen sie sowohl die PayPal-Nummer als auch die Kontonummer, um die vermeintliche Gutschrift abzuwickeln. Was wie ein verlockendes Angebot klingt, entpuppt sich jedoch schnell als hinterlistiger Versuch, an wertvollen Daten zu gelangen.

Wie die Masche abläuft:

Der Anruf: Die Betrüger melden sich telefonisch und geben vor, im Auftrag von PayPal zu handeln. Das Angebot: Dir wird eine Gutschrift oder eine Rückzahlung versprochen. Die Datenabfrage: Du wirst aufgefordert, deine PayPal-Nummer und deine Kontonummer preiszugeben. Angeblich wird dies benötigt, um die Gutschrift zu bearbeiten. Die Falle schnappt zu: Mit den erlangten Daten versuchen die Betrüger, Zugang zu deinem Konto zu erhalten.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit:

Skepsis bewahren : Sei misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, die persönliche Daten von dir verlangen. Seriöse Unternehmen wie PayPal fordern solche Informationen niemals telefonisch an.

: Sei misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, die persönliche Daten von dir verlangen. Seriöse Unternehmen wie PayPal fordern solche Informationen niemals telefonisch an. Daten nicht preisgeben : Gib keine sensiblen Informationen wie deine PayPal-Nummer oder Kontonummer am Telefon weiter.

: Gib keine sensiblen Informationen wie deine PayPal-Nummer oder Kontonummer am Telefon weiter. Authentizität überprüfen : Kontaktiere den Kundenservice von PayPal direkt über die offizielle Webseite oder die App, wenn du Zweifel an der Echtheit eines Anrufs haben.

: Kontaktiere den Kundenservice von PayPal direkt über die offizielle Webseite oder die App, wenn du Zweifel an der Echtheit eines Anrufs haben. Freunde und Familie warnen: Informieren deine Angehörigen über diese Betrugsmasche, damit auch sie gewarnt sind und nicht auf die Tricks hereinfallen.

Was tun, wenn du bereits betroffen bist?

Solltest du bereits auf einen solchen Anruf hereingefallen sein, handele sofort:

Ändere deine PayPal-Passwörter und überprüfe deine Kontoaktivitäten auf verdächtige Transaktionen.

Kontaktiere umgehend deine Bank, um eventuelle unbefugte Abbuchungen zu verhindern.

Melde den Vorfall bei der Polizei und bei PayPal, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Die AK-Konsumentenschützer weisen hin: Unter www.rtr.at kannst du Rufnummernmissbrauch melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 15:57 Uhr aktualisiert