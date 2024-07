Neuzugang: TSV Hartberg leiht sich Mittelfeldspieler Charlie Osborne aus

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 15:54 / ©Pexels

Charlie Osborne ist motiviert für die neue Herausforderung. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, bei der ersten Mannschaft wichtige Erfahrungen sammeln und so viele Spielminuten wie möglich bekommen zu können. Ich entwickle mich als Spieler weiter und möchte nach meiner Leihe in Hartberg auf jeden Fall als besserer Spieler zurückkehren, als ich es jetzt bin“, sagt der junge Spieler. Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp: „Charlie war im Frühjahr schon bei uns und hat mit seinem Talent aufgezeigt. Er ist ein super spannender Spieler, der nun den Weg in den Erwachsenenfußball machen möchte. Dabei werden wir ihn begleiten. Er hat sehr gute Anlagen, mit denen er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann.“